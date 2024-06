„Diese Landesregierung ist fest entschlossen“ Saarland plant Bürokratie-Abbau – was Bürger und Unternehmen jetzt erwartet

Im Landtag zeichnet sich eine breite Unterstützung für den Abbau bürokratischer Vorschriften ab. Die SPD-Landesregierung will bei einer Klausurtagung am 29. und 30. Juni in Mettlach ein ganzes Paket mit Maßnahmen zur Effizienz-Steigerung der Verwaltung und mit Erleichterungen für Bürger und Unternehmen beschließen.