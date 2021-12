„Man kann nur umsetzen, was man kennt und was man versteht“ : Saar-Bürgermeister kritisieren komplizierte Corona-Vorschriften

Saarbrücken Ständig ändern sich die Corona-Regeln, kaum jemand hat noch den Durchblick. Die Ordnungsämter der Kommunen sollen die Vorschriften durchsetzen. Nun beschweren sich die Bürgermeister.

Die Bürgermeister der 52 saarländischen Kommunen fordern von Bundes- und Landesregierung eine bessere Corona-Informationspolitik und leichter verständliche Vorschriften. Der Saarländische Städte- und Gemeindetag (SSGT) teilte mit, er habe seine Mitgliedskommunen allein in diesem Jahr in 160 Rundschreiben über Neuregelungen zur Pandemie-Bekämpfungen informiert. Hinzu kämen 80 Rundschreiben des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar zu arbeitsrechtlichen Fragen in der Pandemielage.

SSGT-Präsident Hermann Josef Schmidt (CDU) sagte, es sei für Städte und Gemeinden eine Mammutaufgabe, die immer neuen Vorgaben den Einwohnern bekannt zu machen und zusammen mit der Vollzugspolizei zu kontrollieren. „Die Informationspolitik von Bund und Land muss in diesem Zusammenhang aber auch noch besser und genauer werden.“ Sein Stellvertreter Jörg Aumann (SPD) ergänzte: „Man kann nur umsetzen und einhalten, was man kennt und was man versteht.“ In den allermeisten Fällen gehe es darum aufzuklären und zu sensibilisieren.