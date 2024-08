Astrid Schramm im SZ-Gespräch Saarländische BSW-Vorsitzende über AfD-Zusammenarbeit, Ukraine-Krieg und Barke-Ärger

Frau Schramm, was hat Sie veranlasst, mit 68 Jahren erneut an die Spitze einer Partei im Saarland zu treten? Nach all den heftigen Streitereien in der Linkspartei, deren Vorsitzende sie ein paar Jahre waren. Und besonders dem Streit mit und wegen Thomas Lutze, der aber auch nicht mehr bei den Linken ist, sondern sich der SPD angeschlossen hat?