Debatte im Landtag : Saarland will Hilfe für psychisch Kranke verbessern und bringt neues Gesetz auf den Weg

Saarland will Hilfe für psychisch Kranke verbessern und bringt neues Gesetz auf den Weg

Saarbrücken Bisher gibt es im Saarland nur ein Unterbringungsgesetz, das eine Zwangseinweisung psychischer Kranker regelt. Hilfsangebote und Prävention aber sind nicht gesetzlich verankert. Das soll sich nun ändern.

Alle Bundesländer haben bereits eins – nun zieht das Saarland nach. Die Abgeordneten des Landtags haben am Mittwoch über ein neues Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) debattiert. Ziel des Gesetzes, dessen Entwurf aus der Feder der CDU- und SPD-Landtagsfraktionen stammt, ist es, Hilfsangebote und Versorgung psychisch kranker Menschen zu verbessern.

Bislang gibt es im Saarland nur das das Unterbringungsgesetz aus dem Jahr 1992, das eine Zwangseinweisung gesetzlich regelt. Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, können gegen ihren Willen nach ärztlichem Gutachten und auf richterlichen Beschluss in einer psychiatrischen Klinik oder Abteilung untergebracht werden – sofern sie eine Gefahr für sich und andere sind. Auch Zwangsmaßnahmen wie eine Fixierung sind in diesem Gesetz verankert.