Schule Saar-Bildungsministerin plant Campus für Lehrerbildung – und löst Zweifel und Angst vor Einheitsbrei aus

Saarbrücken · SPD-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) plant, alle in der Lehrerbildung tätigen Institutionen räumlich in der ehemaligen Saarbrücker Oberpostdirektion neben dem Holiday Inn Express-Hotel in der Poststraße zusammenzuführen. Die Lehrerverbände bewerten den Vorstoß unterschiedlich. Was steckt dahinter?

31.03.2023, 10:00 Uhr

In diesem Gebäude, der ehemaligen Oberpostdirektion an der Poststraße im unteren Malstatt, wird der Bildungs-Campus entstehen. Foto: Oliver Dietze

Von Christoph Schreiner

Kaum sind die ersten Pläne zu dem in der alten Saarbrücker Oberpostdirektion (Poststraße, unweit des Cinestars) vorgesehenen „Bildungs-Campus Saarland“ durchgesickert, ist bereits die Rede davon, womöglich plane das Ministerium dort, „durch die Hintertür einen Einheitslehrer einzuführen“. Davor warnt der Vorsitzende des Saar-Philologenverbandes, Marcus Hahn. Auch die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Opposition, Jutta Schmitt-Lang, stellt schon mal klar, es dürfe nicht daran gerüttelt werden, „dass wir nur für unterschiedliche Schulformen ausbilden“.