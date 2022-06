Saar-Bildungsministerium nun komplett für Kitas verantwortlich : Gewerkschaft und Kita-Fachkräfte begrüßen Wechsel bei der Zuständigkeit

Saarbrücken „Kita-Politik aus einer Hand“ verspricht Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Verband der Kita-Fachkräfte sehen darin eine Chance.

Die Zuständigkeit für die frühkindliche Bildung im Saarland wurde nun komplett in das Bildungsministerium gegeben (wir berichteten). Der Verband der Kita-Fachkräfte Saar begrüßt diesen Schritt der SPD-Landesregierung. „Wir sehen so eine wichtige Forderung von uns erfüllt. Schnittstellen und somit zusätzliche Verwaltungshürden für frühkindliche Bildung werden dadurch verkürzt“, sagt Verbandsvorsitzende Susanne Kunz.

Wechsel in der Zuständigkeit

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Saarland (GEW) begrüßt die Bündelung aller Zuständigkeiten für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. „Wir haben als Bildungsgewerkschaft immer eine Bildungspolitik aus einem Guss gefordert, die sich auch in einem zuständigen Ministerium abbilden muss“, sagt Landesvorsitzender Max Hewer. „Kita, Schule, Hochschulen und Weiterbildung müssen immer zusammengedacht und auch in der Planung aufeinander abgestimmt werden können. Dies ist heute ein weiterer Schritt zu diesem Ziel.“