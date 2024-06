Parlamentarische CDU- Anfrage Saar-Bildungsministerium bindet Mitnahme von Hunden ins Büro an teils kuriose Auflagen

„Auf den Hund zu kommen“ heißt so viel, wie sozial abzusteigen oder auch zu verwahrlosen. Wo kommt diese Redensart eigentlich her? Es gibt diverse Erklärungen. Eine besagt, dass sich ganz unten in der Kriegskasse von Söldnern die Notreserve befand, die „Hund“ hieß. War sie leer, war man abgebrannt.