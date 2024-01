Saarland übernimmt Vorsitz der Kultusministerkonferenz Bildungsministerin will Brennpunkt-Schulen stärken

Saarbrücken · Im Jahr 2024 übernimmt Saar-Bildungsministerin Streichert-Clivot (SPD) den Vorsitz der Kultusministerkonferenz und ist somit für ein Jahr die wichtigste Bildungspolitikerin des Landes. Was will Streichert-Clivot in dieser Zeit erreichen?

16.01.2024 , 17:05 Uhr

Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat als Vorsitzende der Kultusminister-Konferenz für ein Jahr großen Einfluss auf die Bildungspolitik der Bundesrepublik. Foto: BeckerBredel