Ärger für AfD-Fraktionschef Justizausschuss des Saar-Landtages beschließt, Immunität von Josef Dörr aufzuheben

Gegenstand des Ermittlungsverfahrens gegen Dörr ist der Vorwurf der falschen Versicherung an Eides statt. Dörr wird zur Last gelegt, „im Rahmen eines Prozesses vor dem Landgericht Saarbrücken am 30. Dezember 2021, der die ordnungsgemäße Aufstellung der Kreisvorschlagsliste der AfD im Wahlkreis Saarbrücken zur Landtagswahl 2022 zum Gegenstand hatte, eine falsche Versicherung an Eides statt abgegeben zu haben“, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Dörr hat dies zurückgewiesen. Er habe sich nichts vorzuwerfen. Das Verfahren hat eine Strafanzeige seines Fraktionskollegen Christof Schaufert ausgelöst.