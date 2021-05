Impfung gegen Coronavirus : Saarland bereitet sich auf baldige Impfung von Kindern vor

Ein Impfstoff könnte schon bald für Kinder und Jugendliche zugelassen werden. Für diesen Fall bereitet das Gesundheitsministerium aktuell ein Konzept vor.

Das Saarland bereitet sich auf die Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus vor. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, es arbeite an einem Konzept dafür. Schon in einigen Wochen könnten die Impfungen der jungen Menschen starten.