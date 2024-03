Das müssen Beamte wissen Revolution bei Beihilfe der Beamten und Pensionäre im Saarland

Für die rund 30 000 Beamten und Pensionäre im Saarland wird die Beantragung ihrer Beihilfe ab dem 2. April wesentlich einfacher. An diesem Tag übernimmt die Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK) mit Hauptsitz in Stuttgart die Bearbeitung der Beihilfe von der Zentralen Beihilfestelle des Landes. Die Kasse bezieht dafür die Räume der Beihilfestelle in der Straße Am Halberg in Saarbrücken.