Tarifstreit Polizei und Justiz im Saarland rufen heute zum Arbeitskampf auf

Bei dieser Aktion soll es indes nicht bleiben. Der DBB kündigt bereits an, dass bis kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde weitere Arbeitskämpfe vorgesehen seien. Davon sind ausnahmslos Landesverwaltungen betroffen. So steht der nächste Termin am 7. bis 9. Dezember an. Dann wollen Vertreter der Länder – außer Hessen – und der Gewerkschaften erneut zusammenkommen.