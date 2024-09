Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Beamten-Gehälter im Saarland müssen rückwirkend für 2023 nachgebessert werden

Die Besoldung der Beamten des Saarlandes und seiner Kommunen muss rückwirkend zum 1. Januar 2023 erneut nachgebessert werden. Zumindest ein Teil der Beamten kann also mit einem Anstieg der Bezüge rechnen. Dies ist notwendig, weil die Besoldung in bestimmten Besoldungsgruppen nicht den Anforderungen des Grundgesetzes an eine amtsangemessene Alimentation genügt.