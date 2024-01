Kritik an Bundesgesundheitsminister Lauterbach Saar-Kammer schlägt Alarm: Gehalt junger Apotheken-Angestellter auf Mindestlohn-Niveau

Diese Zahlen erschrecken: Die Apothekerkammer des Saarlandes legt offen, was junge Beschäftigte in Apotheken laut Tarif verdienen. Und übt massive Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

05.01.2024 , 10:59 Uhr

Foto: dpa/Uli Deck

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Die Apotheken im Saarland sind nach Angaben ihrer Kammer nicht mehr in der Lage, ihren Beschäftigten angemessene Gehälter zu zahlen. „Eine Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte verdient laut dem derzeit gültigen Tarifvertrag in den ersten beiden Berufsjahren genau fünf Cent über dem Mindestlohn, nämlich 12,46 Euro“, sagte der Präsident der Apothekerkammer, Manfred Saar. Ab dem 14. Berufsjahr seien es 15 Euro. Eine Pharmazeutisch-Technische Assistentin beginnt seinen Angaben zufolge mit 14 Euro pro Stunde.