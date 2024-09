Halbzeit-Bilanz der Landesregierung Saar-Regierungschefin Rehlinger: Drei Viertel des SPD-Wahlprogramms bereits umgesetzt

Zur Halbzeit der Legislaturperiode 2022-2027 hat die SPD-Landesregierung nach den Worten von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger bereits den größten Teil ihrer Wahlankündigungen abgearbeitet. Obwohl die Umstände durch den Ukraine-Krieg und den Nahost-Konflikt heute andere seien als zum Zeitpunkt der Erstellung des SPD-Wahlprogramms, seien schon drei Viertel des Programms umgesetzt, sagte Rehlinger am Mittwoch in ihrer Halbzeit-Bilanz im Science Park 2 auf dem Campus der Saar-Uni in Saarbrücken. Das sei „beachtlich“.