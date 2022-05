Video-Interview mit der SZ : Rehlinger verrät, was sie zum Abschied zu Hans sagte – und welcher Minister die schmutzigsten Witze erzählt

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ist zu Gast in der Redaktion der Saarbrücker Zeitung. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Die neue saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat die ersten Tage im neuen Amt hinter sich. Im Anschluss an ein Redaktionsgespräch beantwortete sie der SZ einige durchaus persönliche Fragen.

Als Anke Rehlinger am vergangenen Donnerstag zum Redaktionsgespräch bei der Saarbrücker Zeitung erschien, lag ihre Vereidigung als Ministerpräsidentin erst wenige Tage zurück. Mit der Wahl zur Ministerpräsidentin des Saarlandes ist ihre Verantwortung gestiegen. Schlafen tue sie aber immer noch gut, wenn auch nicht sonderlich lange, berichtete Rehlinger. „Im Moment werde ich um 4 Uhr morgens wach, was aber nicht so schlimm ist, weil der Wecker auf 5 Uhr steht“, erzählte sie.

Im Redaktionsgespräch stand Rehlinger Rede und Antwort, unter anderem, was die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Saarlandes anbelangt, die Zukunft des Saarlouiser Ford-Werkes oder ihr neues Kabinett.

Im Nachgang zum Redaktionsgespräch beantwortete Rehlinger der SZ noch ein paar persönlichere Fragen: unter anderem, welcher ihrer Minister die besten Witze erzählt, mit welchem Minister sie sich besonders gut streiten kann und ob sie Hilfe beim Shoppen und Stylen bekommt. Alle Fragen und Antworten der saarländischen Ministerpräsidentin können Sie oben im Video sehen – oder hier nachlesen.

SZ: Was haben Sie getan, damit Jakob von Weizsäcker mit dem Finanz- und Wissenschafts-Ministerium ins Saarland gekommen ist?

Anke Rehlinger: Ich habe ihm gesagt, dass es das schönste Bundesland der Welt ist.

Was haben Sie ihm übers Saarland bereits beigebracht?

Dass man hier gut Radfahren kann. Und er hat auch schon eins mitgebracht.

Welcher ihrer Minister erzählt die besten Witze?

Das kommt auf die Art von Witz an. Reinhold Jost erzählt auf jeden Fall viele. Die sind nicht alle öffentlichkeitstauglich.

Welcher Minister ist am hartnäckigsten?

Jürgen Barke.

Mit welchem Minister können Sie besonders gut streiten?

Mit Magnus Jung.

Nach Ihrer ersten Rede sagte die CDU, Sie hätten die Kreativität einer Weinbergschnecke: Was ist Ihr Konter?

Ich glaube, die CDU hat gesehen, dass ihre Kreativität nicht ganz so erfolgreich gewesen ist.

Wie viele neue Sakkos haben Sie sich mit dem Amt als Ministerpräsidentin zugelegt?

Seither keins, ich hatte keine Zeit.

Bekommen Sie ähnlich wie Angela Merkel Hilfe beim Shoppen und Stylen?

Oh, ich bekomme ganz viel Hilfe von ganz vielen Leuten, aber ob es Hilfe ist, weiß ich nicht.

Haben Sie das neue Kabinett auch in kleiner Runde noch mal gefeiert?

Wir haben nach der Vereidigung im kleinen Restaurant des Landtags miteinander angestoßen.

Und was gab es?

Es gab Cremant und zum Essen gab es gar nichts.

Vor welcher Aufgabe haben Sie besonders viel Respekt?

Vor der Aufgabe insgesamt. Dieses Land in einer Zeit, in der Krieg in Europa ist, in der wir die gesamte Wirtschaft umbauen, beieinanderzuhalten und alle zu motivieren, mitzumachen.

Was machen Sie mit all den Blumen, die Sie in den vergangenen Wochen geschenkt bekommen haben?

Erstmal mich darüber freuen. Dann nehme ich sie alle mit, und der ein oder andere in meinem Vorzimmer hat jetzt auch zusätzliche Blumendekoration.

Wie hat Tobias Hans Ihnen gratuliert?

Sehr herzlich.

Was haben Sie zu Tobias Hans gesagt?