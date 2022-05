Zum ersten Mal zu Gast : Ministerpräsidentin Anke Rehlinger will im Saartalk Einblicke in die Pläne der Regierung geben

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger will im Saartalk Einblicke in die Pläne der Regierung geben

Saarbrücken Die neue Ministerpräsidentin gibt beim Saartalk von SZ und SR einen Einblick in die Pläne der Saar-Regierung. Geplant ist eine Sendung, die anders werden soll als normalerweise.

Was ist ihr besonders wichtig? Welche großen Themen wird die von ihr geführte SPD-Alleinregierung zügig angehen? Welche Wahlversprechen muss sie in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten auf den Prüfstand stellen? Diese und viele weitere Fragen am Donnerstag, ab 20.15 Uhr live im SR Fernsehen und auf im Radio auf Antenne Saar. Danach auf sr.de und saarbruecker-zeitung.de. Hier finden Sie auch die Zusammenfassung der Halbsätze, die Anke Rehlinger exklusiv für die SZ vervollständigt, eine ausführliche Zusammenfassung und Einordnung der wichtigsten Gesprächsthemen dann in der gedruckten Wochenendausgabe der SZ.