Großes SZ-Sommerinterview Anke Rehlinger über Bürgergeld-Empfänger, Klinik-Schließungen und die Zukunft des Saarlandes

Die Landesregierung will den Anteil des mobilisierten Individualverkehrs am Gesamtverkehr im Saarland bis 2030 von aktuell 55 Prozent auf 40 Prozent reduzieren. Die vorhandene Infrastruktur ist, was ÖPNV, Bahnstrecken, Radwege und E-Landestationen angeht, unterentwickelt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Bund dabei helfen wird?