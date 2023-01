Spenden für Indonesien : Besuch in der Staatskanzlei: Rehlinger empfängt die Sternsinger

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger freute sich über den Besuch von vier Sternsingergruppen in der Saarbrücker Staatskanzlei. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die saarländische Ministerpräsidentin bekam am Montag in der Staatskanzlei Besuch von den Sternsingern. Die kleinen Könige sammeln in diesem Jahr Geld für Kinder in Indonesien.

Vier Sternsingergruppen, drei aus dem Bistum Trier und eine Gruppe aus dem saarländischen Teil des Bistums Speyer, brachten am Montagnachmitttag den Segen in die Staatskanzlei in Saarbrücken. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) begrüßte die zehn Sternsinger aus der Pfarrei St. Jakob in Saarbrücken, die zehn Sternsinger aus der Pfarreiengemeinschaft Wallerfangen, die sechs Sternsinger aus der Pfarreiengemeinschaft Quierschied und zwölf Sternsinger aus der Pfarrei Heilige Veronika in Ommersheim.

