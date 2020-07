Nach Ausschluss von Lutz Hecker : AfD-Fraktion entlässt kritische Mitarbeiter

Saarbrücken Sie wollten Josef Dörr an der Parteispitze ablösen, jetzt verlieren sie ihren Job. Der Bundestagsabgeordnete Christian Wirth fordert unterdessen die verbliebenen Abgeordneten Dörr und Müller zum Parteiaustritt auf.

Dabei handelt es sich um Christoph Schaufert und René Selzer, zwei langjährige Dörr-Verbündete, die sich in letzter Zeit jedoch von dem 81-Jährigen abgewandt hatten, weil sie ihn nicht mehr für vermittelbar halten. Schaufert will beim nächsten Parteitag für den Landesvorsitz kandidieren, Selzer ist als möglicher Vize im Gespräch. Beide wollen gegen die Kündigungen arbeitsrechtlich vorgehen.

Nach Dörrs Worten waren die Kündigungen nötig, „damit wir unsere Finanzen in den Griff kriegen“. Er wollte sich nicht dazu äußern, ob die Auswahl der betroffenen Mitarbeiter politisch motiviert war. „Zu dem Vertrauensverhältnis wird ja sowas wohl nicht beitragen“, sagte er aber mit Blick darauf, dass Schaufert eine Kampfkandidatur gegen Dörr nicht ausgeschlossen hatte. Den Beschluss zur Kündigung fassten Dörr und Müller bereits am Montag bei einer spontanen Zusammenkunft ohne die Formalien einer Fraktionssitzung. „Rudolf Müller und ich sind ja die Fraktion, wir können jederzeit tagen“, sagte Dörr.

Schaufert, der bis zur Amtsenthebung des Landesvorstandes im März als Geschäftsführer Dörrs rechte Hand war, erfuhr am Dienstag durch eine E-Mail von Dörrs Sekretärin von der Kündigung. Er suchte bereits den Rat der Arbeitskammer (die nach dem Willen der AfD eigentlich abgeschafft werden soll). Er sei optimistisch, dass die Kündigung vor dem Arbeitsgericht gekippt wird, so Schaufert – auch wegen einer fehlenden Sozialauswahl. Er sei 51 Jahre und habe fünf Familienangehörige zu versorgen.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Wirth, der wie Schaufert für den Landesvorsitz kandidieren will, forderte die verbliebenen Abgeordneten Dörr und Müller zum Austritt aus der AfD auf. „Es ist peinlich offensichtlich, dass die Rest-Fraktion als Beutegemeinschaft zusammenrückt, um im letzten Teil der Legislaturperiode noch den letzten Cent Steuergeld aus ihren Mandaten zu pressen“, erklärte Wirth. „Auf eine Wiederwahl kann keiner der beiden hoffen.“

Die Entscheidung Dörrs und Müllers, Hecker aus der Fraktion auszuschließen, sei „ausschließlich parteipolitisch begründet und ein hoffentlich letztes Zucken des zusammenbrechenden Systems Dörr“, so Wirth. Die Landtagsfraktion und der Landesverband hätten einen Neustart ohne die Vertreter des Systems Dörr verdient. Dörr und Müller hatten Hecker am Montag mit der Begründung ausgeschlossen, dass das Vertrauensverhältnis seit langem zerrüttet gewesen sei (die SZ berichtete). Zuvor hatte Hecker, bis zu seinem Ausschluss Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, mit Hilfe eines Rechtsanwalts versucht, Einsicht in die Finanzen der Fraktion zu bekommen, wo er Unregelmäßigkeiten vermutete. Die Vorstände der meisten AfD-Kreisverbände im Saarland wollen Dörr und Müller nach der Spaltung der Landtagsfraktion nicht mehr als ihre legitimen Vertreter im Landtag ansehen.