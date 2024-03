Verhältnismäßig oder nicht? Arbeitsrechtler der Saar-Uni erklärt, wann ein Lokführer-Streik zulässig ist

Professor Achim Seifert übernimmt zum 1. April den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht sowie Deutsches und Europäisches Arbeitsrecht an der Universität des Saarlandes. Der 56-Jährige war in der Vergangenheit unter anderem Professor für Arbeitsrecht an der Universität Luxemburg und an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.