Rückgang nur in einer Schulform 3000 Schüler mehr im Saarland zu Schuljahresbeginn – Lehrerausbildung soll reformiert werden

In den Klassenstufen 5 bis 7 wird demnach bei veränderten Stundentafeln bereits nach neuen, an G 9 angepassten Lehrplänen unterrichtet. Außerdem wird Informatik als Pflichtfach in Klasse 7 eingeführt. 277 Lehrkräften stehen laut Streichert-Clivot infolge der seit 2021 erfolgten Qualifizierungsmaßnahmen für den neuen Informatikunterricht zur Verfügung.