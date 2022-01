Gericht kippt Corona-Beschränkung : FFP2-Pflicht statt 2G im Einzelhandel – Hans will Konsequenzen aus OVG-Urteil ziehen

Saarbrücken Zugangsregeln für Ungeimpfte sind im Saar-Einzelhandel wohl Geschichte. Nach dem OVG-Urteil zu 2G im Einzelhandel prüft Ministerpräsident Tobias Hans jetzt andere Lösungen.

Nach dem vorläufigen Aus der 2G-Regel im Saar-Einzelhandel setzt die Saar-Regierung offenbar auf eine verschärfte Maskenpflicht statt neuer Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Die Maskenpflicht könne eine Alternative zu den Zugangsbeschränkungen sein, erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes (OVG) das Zugangsverbot für Ungeimpfte durch die 2G-Regel im Einzelhandel in der aktuellen Form gekippt, weil es nur für einen Teil der Geschäfte galt und die Kriterien für die Unterscheidung dabei nicht ausreichend klar bestimmt seien.

Hans erklärte am Freitag, die Probleme in der Anwendung von Detailregeln und auch deutschlandweite Gerichtsurteile zu ähnlichen Fragen „sind für uns Anlass zu handeln“. „Die Situation mit Omikron stellt uns vor neue Herausforderungen und wir müssen einen Weg finden, den Umgang mit dem Virus allmählich in unseren Alltag zu integrieren.“ Das müsse auch Thema in der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag kommender Woche sein.