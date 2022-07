In der Diskussion um die Ausstattung von Kitas steht unter anderem in der Kritik, dass das Saarland 46,3 Millionen Euro (rund 75 Prozent der Gelder aus dem Gute- Kita -Gesetz) für die Reduzierung der Elternbeiträge ausgegeben habe – und nicht wie andere Bundesländer den Großteil in den Fachkraft-Kind-Schlüssel investiert habe. Foto: dpa/Andreas Arnold