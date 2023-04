Trierer Politologe Uwe Jun im „Saartalk“ Saarländisches Klimaschutzgesetz „wenig ambitioniert“

Das neue Klimaschutzgesetz der SPD-Landesregierung sei „wenig ambitioniert“ im Vergleich zu anderen Bundesländern. So hat am Donnerstag der Trierer Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun in der Sendung „Saartalk“, dem gemeinsamen Talk-Format der Saarbrücker Zeitung und des Saarländischen Rundfunks, die Klimaschutzbemühungen im Saarland bewertet. Zwar habe die SPD „ihr Herz für den Klimaschutz entdeckt“, so Jun, doch andere Landesregierungen seien beim Thema ambitionierter. Als Gründe dafür sieht Jun die von der Automobil- und Stahlindustrie geprägte Wirtschaft des Saarlandes mit hoher CO 2 -Produktion. Deshalb sei die Landesregierung bei Klimazielen zurückhaltender. „Wenn die Landesregierung zu hohe Ziele am Ende verfehlt, kann man ihr das eher vorhalten, als wenn sie von Beginn an weniger ambitioniert ist“, so der Politologe.