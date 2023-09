„Das ist ein ganz, ganz dringender Appell“ Intendant fordert Änderungen am SR-Gesetz – breite Kritik aus dem Sender an SPD-Plänen

Die Landespolitik debattiert seit Juni angeregt bis aufgeregt über die Pläne der SPD-Landesregierung für Reformen beim Saarländischen Rundfunk (SR). Was aber sagt der SR selbst dazu? Intendant Martin Grasmück machte am Donnerstag in einer Anhörung im Landtag keinen Hehl daraus, dass er mit dem Gesetzentwurf, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz glücklich ist.