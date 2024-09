„Ein Berg an ungelösten Problemen“ Richterbund im Saarland hat neue Vorsitzende – Das sind aus ihrer Sicht die größten Baustellen der Justiz

Dornis sagte über seine Nachfolgerin: „Ich bin überzeugt, dass Şirin Özfirat mehr in der Politik bewegen kann, als ich selbst das konnte. Sie kennt die saarländische Justiz und die saarländische Politik aus vielen Funktionen in der Vergangenheit wie ihre Westentasche.“ In der Vergangenheit habe der Richterbund zwar manches durchsetzen können, es sei jedoch „ein Berg an ungelösten Problemen“ übrig geblieben.