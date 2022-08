„Dringender Handlungsbedarf“ : Saarländischer Flüchtlingsrat fordert mehr Personal und Transparenz bei der Ausländerbehörde

Saarlouis Extrem lange Bearbeitungszeiten, die Behörde selbst kaum erreichbar, Verlängerungen des Aufenthaltstitels würden zu Lasten der Betroffenen nicht bearbeitet. Das kritisiert der Saarländische Flüchtlingsrat

Seit Jahresbeginn 2021 ist die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) in Lebach die alleinige Ansprechstelle für Geflüchtete und Migranten im Saarland. Auf Betreiben des damaligen Innenministers Klaus Bouillon (CDU) wurde der Standort in Saarbrücken geschlossen, um fortan in Lebach die Anliegen der Betroffenen zentral zu bearbeiten. Doch die von Bouillon seinerzeit ins Feld geführte Verbesserung und Effizienzsteigerung der Arbeit im Interesse der Betroffenen kam anscheinend bisher noch nicht richtig zum Tragen. Im November vergangenen Jahres berichtete der Saarländische Rundfunk, dass sich 40 000 unbearbeitete Verfahren angestaut hätten und die Behörde völlig überlastet sei – mit existenzgefährdenden Auswirkungen für die Betroffenen.