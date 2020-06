Bildungspreis der Saar-Wirtschaft wird ausgelobt : Saar-Wirtschaft gibt 15 000 Euro für „Bildungshelden“

Saarbrücken Die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) will in diesem Jahr so genannte „Corona-Bildungshelden“ mit dem Bildungspreis der Saarländischen Wirtschaft auszeichnen.

