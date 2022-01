Regionaler Leitartikel : Fatale Diskussion der Helfer

Saarbrücken Die saarländischen Praxis-Ärzte attackieren das Gesundheitsministerium: Sie wollen die Impfkampagne alleine stemmen.

Die versammelte saarländische Ärzteschaft ist offenbar auf der Palme. Von Hausärzten über Chirurgen bis hin zu HNO-Spezialisten und Psychotherapeuten. Warum? Zum einen, weil künftig auch Apotheker impfen sollen. Im Gespräch ist zudem, dass Tierärzte die Spritze gegen Corona zücken. Sogar die Impfzentren sind den empörten Humanmedizinern mittlerweile ein Dorn im Auge. Der Vorwurf in einer Resolution der Ärzte: Man habe die Zentren bevorzugt mit Impfstoff bedient, insbesondere mit dem begehrten Biontech. Während man in den Praxen vielen Impfwilligen zur selben Zeit absagen musste, weil dort das Vakzin Mangelware war. Quell all des Übels, behaupten die Doktoren: das saarländische Gesundheitsministerium mit Monika Bachmann (CDU) an der Spitze. Doch haben die Ministerin und ihre Mitarbeiter so viel Schelte verdient?