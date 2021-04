Corona-Pandemie : Saar-Regierung berät über Corona-Stufe Gelb

Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Saarbrücken Zwei Tage in Folge lag die Corona-Inzidenz im Saarland schon über 100. Nach dem Öffnungsmodell der Landesregierung drohen ab dem dritten Tag verschärfte Regeln. Das Kabinett berät am Abend.

Schaltet die Corona-Ampel des Saarlandes auf Gelb? Darüber will die Landesregierung am Sonntagabend in einer außerordentlichen Kabinettssitzung beraten. Wie Regierungssprecher Alexander Zeyer der SZ am Sonntag sagte, wolle die Landesregierung noch am Abend über die Ergebnisse informieren.

Das seit Dienstag laufende „Saarland-Modell“ sieht testbasierte Öffnungen für Außengastronomie, Kultur und Sport vor (Stufe Grün). Bleibt die Inzidenz drei Tage über 100, springt die Corona-Ampel auf Gelb. Die Folge wäre zunächst eine Ausweitung der Testpflicht auf den Einzelhandel (außer Lebensmittelgeschäfte). Bereits am Freitag und Samstag hatte die Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, im Saarland über 100 gelegen: am Freitag bei 103,7 und am Samstag bei 125. Damit drohte am Sonntag der dritte Tag – und eine Verschärfung der Corona-Regeln.