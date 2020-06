Saarbrücken Die Coronakrise hat es den Armen und Bedürftigen nicht leicht gemacht. Vor allem die Kinder seien betroffen, warnt die Saarländische Armutskonferenz.

Derzeit am meisten betroffen seien nach Edlingers Einschätzung Kinder bedürftiger Familien und Alleinerziehender. Ihnen fehlt durch die Kita- und Schulschließungen beispielsweise das Mittagessen. Bedenkt man, dass etwa einem „fünfjährigen Kind ein Tagessatz von 2,88 Euro für Lebensmittel und Getränke“ zusteht, und nun auch noch das Mittagessen weggefallen ist, „dann kommen die Familien ganz schön ins Schleudern“. Sie könnten auch nicht planbar einkaufen. Positiv sei zumindest, sagt Edlinger, dass auf Betreiben des Saar-Bildungsministeriums die Mittagessen in den Schulen wieder nach und nach anlaufen würden. „Kinder sollen dadurch stundenweise wieder an die Schule herangeführt werden“, erklärt der Vorsitzende der Armutskonferenz. Lukas Münninghoff vom Bildungsministerium betätigt, dass es im eingeschränkten Notbetrieb möglich ist, „den Kindern ein Mittagessen über einen Caterer anzubieten“. Allerdings seien noch nicht alle Kinder, die ursprünglich die freiwilligen Ganztagsschulen (FGTS) besucht hatten, in der Notbetreuung. Derzeit prüfe das Ministerium, diesen Kindern die Teilnahme am Mittagessen in der Schule ebenfalls anzubieten. „Für die sozial beziehungsweise wirtschaftlich benachteiligten Kinder wäre das Mittagessen wie gewohnt in der FGTS beitragsfrei“, sagt Münninghoff.