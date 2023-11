Projekt Grüner Stahl Saar-Landtag ist sich einig – und fordert schnellere Milliarden-Förderung für Stahlindustrie von Bund und EU

Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) dankte allen Abgeordneten parteiübergreifend für die gezeigte Geschlossenheit. Zugleich wies er darauf hin, dass die EU-Kommission in der Stahlfrage nur den Subventions-Rahmen festsetze, in dem sich der Bund und das Land mit ihren Förderbeiträgen in den kommenden Jahrzehnten bewegen dürfen. Das saarländische Stahlprojekt sei das ehrgeizigste in Europa. „Alle Zahlen, Daten und Fakten liegen jetzt auf dem Tisch, sodass die Entscheidung fallen kann. In diesem Monat werden noch abschließende Gespräche geführt“, so Barke.