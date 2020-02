5000 Kubikmeter zerstörte Bäume : Saarländer sollen Wald nach Sturmtief „Sabine“ meiden

Saarbrücken Nach dem Sturmtief „Sabine“ warnt Umweltminister Reinhold Jost (SPD) „eindringlich“ vor Spaziergängen im Wald. Die Waldwege im Saarland seien derzeit nicht sicher.

„Wir müssen auch in den kommenden Tagen immer damit rechnen, dass weitere Bäume umfallen oder abgebrochene Äste runterkommen“, erklärte Jost am Freitag in Saarbrücken.

Nach Angaben des Umweltministeriums fielen durch das Sturmtief „Sabine“ im Staatswald und in kommunalen Wäldern, die vom Landesbetrieb Saarforst betreut werden, insgesamt 5000 Kubikmeter Sturmholz an. So nennt man Bäume, die von Stürmen oder Orkanböen entwurzelt oder abgeknickt werden. Am stärksten sei der Wald um Tholey betroffen gewesen, lautet die erste Schadensbilanz des Ministeriums – die weniger schlimm ausfällt als befürchtet.