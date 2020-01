Kostenpflichtiger Inhalt: Festakt zum „Saarhundert“ : Was Außenminister Maas über das Saarland sagt

Außenminister Heiko Maas (SPD) wird heute zum Festakt in Saarbrücken erwartet. Foto: dpa/--

Saarbrücken In seiner Rede zum 100. Geburtstag des Saarlandes will Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) den europäischen Geist der Region beschwören.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Fuchs Redakteur im Team Landespolitik/Region/Kultur

„Das Saarland hat Europa in seiner DNA“, wird Maas laut Redemanuskript heute in Saarbrücken beim Festakt zum sogenannten „Saarhundert“ sagen. Mit der Festveranstaltung erinnert die Landesregierung daran, dass vor genau 100 Jahren, am 10. Januar 1920, der Versailler Vertrag in Kraft trat. Mit dem Vertragswerk entstand der Vorläufer des heutigen Saarlandes.

Vor dem Hintergrund der saarländischen Geschichte will Maas bei seinem Heimatbesuch den Pragmatismus der Saarländer ebenso loben wie ihren Mut. Als „typisch saarländisch“ wird in seiner Rede außerdem das Bewusstsein dafür hervorgehoben, dass Grenzen menschengemacht seien.

Auch hebt der SPD-Politiker laut Redemanuskript das Miteinander in der Region hervor. Kurze Distanzen schafften Nähe, die Wege zu Ministerien und Behörden seien im Saarland kurz. „Und dass es Extremisten und Spaltern hier immer etwas schwerer gemacht wurde als anderswo, das hängt vielleicht auch damit zusammen“, ist in dem Entwurf zu lesen. „Der saarländische Weg schafft Vertrauen und Zusammenhalt.“

Auch auf den Strukturwandel will Maas zu sprechen kommen. Wie in kaum einer anderen Region seien die Menschen im Saarland bereit, sich Herausforderungen zu stellen und gemeinsam anzupacken. Derzeit ist das Land von den Umbrüchen in der Stahl- und Automobilindustrie betroffen. Mit dem Blick auf die Geschichte warnt der Außenminister vor Protektionismus. Im Manuskript heißt es: „Grenze zu, Zölle hoch – wir wissen doch aus historischer Erfahrung, dass das nicht funktioniert!“ Das Saarland sei ein exportabhängiger Industriestandort und profitierte vom europäischen Binnenmarkt.

Was die Europäische Union angeht, führt Maas laut Redeentwurf auch die EU-Mittel an, die in das Bundesland fließen. Weniger sichtbar sei, wovon das Saarland innerhalb der EU am meisten profitiere: „Zusammen leben wir hier auf dem wohl friedrichsten und freiesten Fleck Erde.“

Das Saarland sei über Jahrzehnte ein Fall für die internationale Diplomatie gewesen, auch ein ein Experimentierfeld für die multilateriale Ordnung, heißt es im Redemanuskript des Außenministers. Damit zielt Maas auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als das Saargebiet für 15 Jahre unter Verwaltung des Völkerbundes stand – dem Vorläufer der Vereinten Nationen.