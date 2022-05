Villa Lessing ehrt Walter Glößner : Frankreich und die Musik im Herzen, Liberalität im Sinn

Walter Glößner hat sich vielfältig engagiert – ob in der Politik, für das Musikleben in der Region wie auch intensiv für die deutsch-französischen Beziehungen. Foto: Hélène Maillasson

Saarbrücken Deutsch-französische Beziehungen, Musikförderung, Wirtschaftsleben und Politik: Die Villa Lessing hat Walter Glößner jetzt für sein vielfältiges Engagement geehrt.

Am Samstag nun hat die Saarbrücker Villa Lessing Glößner gefeiert – mit einem Ehrenempfang. Wegen Corona ein bisschen verspätet. Selbstredend stehen für die Liberale Stiftung Glößners Wirken für die Saar-FDP (unter anderem als Landesschatzmeister) und sein Einsatz für Verein wie Stiftung im Zentrum; und in diesem Zusammenhang auch sein Engagement für die Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung Saar, die zu den Anteilseignern der Saarbrücker Zeitung Medienhaus GmbH gehört. Aber Walter Glößner ist kein Liberaler bloß im politischen Sinne.

Die Villa Lessing ehrte ihn nun quasi maßgeschneidert. Mit exquisiter Kammermusik von Grieg über Haydn bis Bach des Streichquartetts Artur Kurghinyan, Nahyun Lee, Julia Vicic und Jasmin Blomenkamp und einem Geschenk, das den Jubilar sichtlich rührte: Die Liberale Stiftung, kündigte Vorstandsmitglied Erik Schrader (ehemaliger Saarbrücker Kulturdezernent) an, werde „einen namhaften Beitrag“ spenden, für eine Stele, mit der die Saarländische Gesellschaft für Kulturpolitik an den Komponisten Théodor Gouvy erinnern wird – ähnliche Denkmäler gibt es etwa bereits für Stengel und Ophüls. Gouvy wurde 1819 in Schafbrücke (unweit von Glößners heutigem Wohnort) geboren, als der Goffontaine hieß und französisch war. So steht der große romantische Komponist gleich für zwei von Glößners Herzensthemen: das Leben mit und in der deutschen wie französischen Kultur. Und natürlich für die Musik in ihrer schönsten Form.