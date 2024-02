Fehler bei Vermietung von Festhalle Blauer Montag der AfD von Saarbrücker Stadtwerken abgesagt – AfD ist empört

Die Stadtwerke Saarbrücken haben die von der AfD Saar geplante Parteiveranstaltung „Blauer Montag“ am kommenden Montag in Fechingen abgesagt. Das teilten die Stadtwerke, die Stadt Saarbrücken sowie Parteivertreter mit. Ursprünglich sollte der Blaue Montag der AfD Saar, eine Art Ersatzveranstaltung zum politischen Aschermittwoch, in der Festhalle des Fechinger Kombibads stattfinden. Ob es eine Ersatzveranstaltung an einem anderen Ort geben wird ist unklar. Die AfD Saar, die am Donnerstag erst von der Absage durch die kommunale Eigengesellschaft der Stadt Saarbrücken erfuhr, wollte dazu keine Auskunft geben. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung und des Saarländischen Rundfunks sucht die Partei nach einem Ausweichquartier.