Saarbrücker Seniorentage : Die Vergessenen der Digitalisierung

Die Saarbrücker Seniorentage befassen sich am 17. und 18. August mit dem Thema Digitalisierung. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Saarbrücken Die Grundsteuerklärung online abgeben: Nicht bloß für viele ältere Menschen ist das der Horror. Andererseits kann die Digitalisierung Senioren auch das Leben erleichtern: Dieses Spannungsfeld wird nun Thema bei den 6. Saarbrücker Seniorentagen sein – am 17. und 18. August im Saarbrücker Schloss.

Im Grunde sind die beiden Herren ja das personifizierte Gegenbeispiel dafür, dass die Saarbrücker Seniorentage überhaupt von Nöten sind. 164 Lebensjahre werfen Lothar Arnold (78) und Berthold Bahner (86) zusammen in die Waagschale. Doch weder bringen sie die Treppen zweier Etagen vor dem Gespräch bei der Saarbrücker Zeitung nennenswert aus der Puste, noch schreckt sie der Umgang mit Smartphone und Tablet.

Vielen ihrer Altersgenossen geht es aber nicht so. Bei der Digitalisierung würden Nöte und Sorgen älterer Menschen oft vergessen, bemängeln die beiden Vorstandsmitglieder des Saarbrücker Seniorenbeirats unisono. Darum rücken die Saarbrücker Seniorentage (veranstaltet vom Seniorenbeirat, der Stadt Saarbrücken, dem Regionalverband und dem Verein Senioren der Kommune Saarbrücken) am 17. und 18. August jetzt die Digitalisierung in den Blickpunkt. Motto: Wenn Staat und Politik uns ignorieren, reden wir eben selbst drüber.

Info Das Programm der 6. Saarbrücker Seniorentage – 17. und 18. August Die 6. Saarbrücker Seniorentage finden am 17. und 18. August im Saarbrücker Schloss statt. Neben der Digitalisierung geht es auch um die Themen Wohnen und Pflege. Am Mittwoch, 17. August, wird die Veranstaltung um 14 Uhr vom Seniorenbeiratsvorsitzenden Lothar Arnold eröffnet. Um 14.30 Uhr folgt der Vortrag von Regina Görner, der Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso), im Anschluss eine Diskussion zur „gesellschaftlichen Teilhabe und dem Engagement Älterer in einer digitalisierten Welt“. Am Donnerstag, 18. August, beginnt das Programm um 10 Uhr unter anderem um 10.30 Uhr mit einem Vortrag von Loring Sittler, dem Herausgeber der Generali Altersstudie. An „Thementischen“ kann man sich zudem über den Umgang mit Computer, Handy und Tablet informieren sowie über „Häusliche Pflege“ und „Lebenslanges Lernen“. www.saarbruecken.de

Aktuell treibe etwa die Abgabe der Grundsteuererklärung vielen Senioren den Angstschweiß auf die Stirn, sagt Bahner. Die Erklärung habe per Computer zu erfolgen, hieß es anfangs kategorisch (mittlerweile wurde nachgebessert). Ohne Unterstützung von Kindern, Enkeln oder Nachbarn aber kapitulierten viele Senioren vor der Steuererklärung im Netz. Und das ist nur ein Beispiel, wie ältere Menschen und deren Bedürfnisse bei staatlichen Vorhaben vergessen oder ignoriert würden, meint Arnold, Vorsitzender des Saarbrücker Seniorenbeirats und früher Stadtrat für die CDU. Er und sein Mitstreiter Bahner, der auch Landesvorsitzender der Liberalen Senioren Saar ist, verweisen da auf das Statistikportal Statista. Demnach sind „26 Prozent der über 60-jährigen Saarländer nie im Internet“ unterwegs. Heißt, dass rund 83 000 ältere Saarländer von vorneherein massive Probleme haben, die geforderte Grundsteuererklärung online abzugeben.

Lothar Arnold, der Vorsitzende des Saarbrücker Seniorenbeirats. Foto: SENIORENBEIRAT

Dieses Beispiel mache auch deutlich, dass Bund, Land und Kommunen nach wie vor klassische Wege für Behördengänge offenhalten müssten, fordert Bahner. Zugleich müssten sie aber dafür sorgen, dass mehr und mehr Menschen an der Digitalisierung teilhaben können. Denn dass diese auch Positives bringe, habe sich gerade in der Pandemie gezeigt, „als viele alleine zuhause saßen, da haben Videoschaltungen geholfen“, so Lothar Arnold, „so konnte man sich zumindest sehen und miteinander reden.“

Das funktionierte aber nur bei jenen, die über die technische Ausstattung verfügen. Nicht selten gingen jedoch Alter und Armut Hand in Hand, erläutern Bahner und Arnold. Mit einer kleinen Rente fehle es schlicht am Geld, um sich ein Smartphone oder Tablet leisten zu können. Die aktuelle Preisexplosion infolge des Ukraine-Krieges verschärfe die Situation zusätzlich dramatisch.

Wobei das grundsätzliche Problem schon viel länger bekannt ist. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) hatte bereits in ihrer Stellungnahme zum achten Altersbericht der Bundesregierung von 2020 einen „Digitalpakt Alter“ gefordert, ähnlich wie es ihn für die Schulen gibt. Auch nach dem Ende des Berufslebens soll es für alle Menschen möglich sein, digitale Kompetenzen zu erwerben. Vor allem aber sei aus Sicht der Bagso der Zugang zu Internet und zu internetbasierten Diensten „ein unverzichtbares Element der Daseinsvorsorge“. Dies wird denn auch die frühere saarländische Sozialministerin Regina Görner (CDU) und heutige Vorsitzende der Bagso bei ihrem Vortrag anlässlich der Seniorentage thematisieren.

Arnold und Bahner sehen dabei auch die Kommunen in der Pflicht. Diese sollen digitale Geräte anschaffen und „Menschen, die sich diese nicht leisten können, zur Verfügung stellen“. Genauso wichtig aber sei die Hilfe, um den Einstieg in die digitale Welt zu meisten. Kurse wie sie etwa Volkshochschulen und die Landesmedienanstalt anbieten, seinen gut und wichtig. Letztlich bräuchten aber viele ältere Nutzer quasi „Einzelunterricht“, so Bahner. Sprich, jemanden, der einfach in konkreten Situationen mit dem Tablet oder Smartphone in der Hand erklärt, wie etwas funktioniert. Die Vertreter des Seniorenbeirats denken dabei auch an Schüler und Studierende, die gegen eine Aufwandsentschädigung helfen könnten. Es gehe ja meist nicht um vertiefte IT-Kenntnisse, sondern um einfache Schritte.