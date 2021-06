Mordprozess ohne Leiche : Angeklagter im Fall Gregorius bleibt in Untersuchungshaft

Saarbrücken Im Mordprozess ohne Leiche vor dem Saarbrücker Landgericht bleiben die Angeklagten beide in Untersuchungshaft.

Mordprozess am Landgericht : Eine Randfigur gerät im Fall Gregorius in den Fokus

Dafür gab die Kammer am Mittwoch mehreren Anträgen der Verteidigung statt. Sie basieren größtenteils auf einer alten Ermittlungsakte, die erst kürzlich bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken aufgetaucht war. Die Anwälte der beiden Angeklagten bemühen sich weiterhin, den Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes zu erschüttern, indem sie andere Spuren ausleuchten. So ermittelte die Staatsanwaltschaft vor 16 Jahren nach einem Tipp gegen drei Männer aus der Rockerszene, die Gregorius im Streit um eine Waffe angeblich in einem Waldstück in Frankreich getötet haben sollen. Das Überraschende: In Grundzügen ähnelt diese Tatversion den jetzt vor Gericht verhandelten Vorwürfen.