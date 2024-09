Denkmalschutz Finanzamt: Grüne wollen Herausgabe von Gutachten erzwingen

Scharfe Kritik am Vorgehen der Landesregierung im Fall des Finanzamtes üben auch die Saarbrücker Grünen. „ Das Vorgehen trägt autoritäre Züge und untergräbt das Vertrauen in den Denkmalschutz im Saarland“, schreibt die Saarbrücker Kreisvorsitzende Anne Lahoda. In einer Resolution forderte die Kreismitgliederversammlung (KMV) der Grünen die SPD-Regierung auf, das Abrissverfahren auszusetzen und „der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, eine ergebnisoffene Diskussion zu führen“. Der Grünen-Kreisvorstand wurde von der KMV beauftragt, sämtliche rechtlichen Schritte zu prüfen, um gegebenenfalls mit Hilfe des Saarländischen Informationsfreiheitsgesetzes „die Herausgabe aller relevanten Unterlagen, wie zum Beispiel das Gutachten zur Statik des Gebäudes, zu erzwingen“.