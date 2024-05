Nach Skandal-Video von Sylt FCS-Fans sollen rassistische Gesänge auf dem St. Johanner Markt angestimmt haben

Bereits gegen 15.40 Uhr sollen laut Staatsanwaltschaft in der Lebacher Straße in Saarbrücken an einem Stand der Linksjugend zwei Personen aus einem vorbeifahrenden Auto – beide in FCS-Fankleidung – gerufen haben: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ Die Staatsanwaltschaft spricht von „zwei Sachverhalten mit möglicherweise ausländerfeindlichem Hintergrund“.