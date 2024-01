„Wirklich schlimme“ Folgen der Personalnot Termine fallen aus, Akten nicht mehr auffindbar – so prekär ist die Situation am Amtsgericht Saarbrücken

Michael Rehberger ist Stammgast im Amtsgericht Saarbrücken. Als Strafverteidiger kennt er die Mitarbeiter am Gericht und die Zustände dort bestens. Was er seit einiger Zeit in der Strafabteilung des Gerichts (13 Richterstellen) erlebt, findet er „verheerend“. Der SZ sagte er: „Ich habe in den letzten Monaten viele Dinge erleben müssen, die wirklich schlimm sind. Die Geschäftsstellen sind fast nie besetzt. Oft ist kein Mitarbeiter da.“