Maßnahmen gegen ungeimpfte Pflegekräfte : Nach Tätigkeitsverboten wegen Impfpflicht in Saarbrücken: Heimbetreiber sehen Pflegebedürftige in Gefahr

Nach Tätigkeitsverboten wegen Impfpflicht in Saarbrücken: Heimbetreiber sehen Pflegebedürftige in Gefahr

Saarbrücken Der Regionalverband Saarbrücken greift gegen ungeimpfte Pflegekräfte durch. Die privaten Heimbetreiber protestieren und warnen, dass pflegebedürftige Menschen Schaden nehmen.

Der bpa-Landesvorsitzende Volker Schmidt prognostizierte Versorgungsengpässe, wenn nicht sogar eine Unterversorgung. Wenn Beschäftigte im Zuge einer bald wegfallenden Regelung an ihrer wichtigen Arbeit gehindert würden, gefährde das Pflegebedürftige. Schmidt, ein früherer Landtagsabgeordneter, ist übrigens Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Regionalverbandsversammlung.

Der Regionalverband begründet die Tätigkeitsverbote mit größeren Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen, Kliniken und Behinderten-Einrichtungen. So gebe es in 35 der 50 Seniorenheime im Regionalverband Fallhäufungen, von den 270 positiv getesteten Bewohnern habe ein Fünftel in ein Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Hinzu komme eine „besorgniserregend hohe Anzahl an Todesfällen“.