Im Herbst- und Sommersemster : CDU-Politiker Roland Theis übernimmt Gastprofessur an Pariser Hochschule

Saarbrücken/Paris Der frühere Justizstaatssekretär wurde zum nebenamtlichen Lehrbeauftragten auf dem Europacampus in Nancy berufen.

Mit Beginn des Herbstsemesters am 29. August übernimmt Roland Theis, Vizechef der CDU-Fraktion im Saar-Landtag und früherer Justizstaatssekretär sowie Ex-Bevollmächtigter des Landes für Europaangelegenheiten, eine Gastprofessur am „Institut d’Etudes Politique de Paris“ (ScienesPo). Die Berufung zum nebenamtlichen Lehrbeauftragten erfolgte durch Institutsdirektor Mathias Vicherat. Der 42 Jahre alte Jurist Theis unterrichtet auf dem Europacampus in Nancy im Rahmen des politikwissenschaftlichen Bachelorstudiums. Der Lehrauftrag umfasst nach Angaben von Theis für das Herbstsemester und das kommende Sommersemester jeweils alle zwei Wochen ein vierstündiges Seminar oder eine Vorlesung. Bislang hatte Theis bereits kleinere Lehraufträge an Universitäten in Paris und Metz.