„Restchance, sie zu erreichen“ : Saarbrücker OB Conradt bietet Sprechstunde für Impf-Skeptiker an

Saarbrückens OB Uwe Conradt Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Immer wieder gehen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Auch in Saarbrücken waren es zuletzt 5500 Personen. Auf sie will OB Uwe Conradt jetzt zugehen – mit ungewöhnlichen Maßnahmen. Diese Pläne verkündete er beim digitalen Neujahrsempfang.

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) kündigt für die kommenden Wochen eine Sprechstunde für Skeptiker der Impfungen gegen das Coronavirus an. „Ich will besser verstehen und um Vertrauen werben“, sagte er am Freitag beim digitalen Presse und Neujahrsempfang der saarländischen Landeshauptstadt. Es sei die größte gesamtstaatliche Herausforderung in diesem Jahr, mit denjenigen umzugehen, die sich nicht impfen lassen wollten, obwohl sie keine medizinischen Gründe hätten. Hinzu kämen diejenigen, die demonstrierten und für sich reklamierten, Freiheit und Recht verteidigen zu wollen.

Zuletzt waren am 2. Januar rund 5500 Menschen nach Schätzung der Polizei durch die Saarbrücker Innenstadt gezogen.

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hatte im Interview mit der SZ Verständnis dafür gezeigt, dass Menschen gegen die geplante Impfpflicht auf die Straße gehen, und für einen Dialog geworben: „Man muss Menschen, die demonstrieren, nicht nur ernst nehmen, man muss ihnen zuhören und sich mit Ihnen auseinandersetzen. Es sind Menschen dabei, die Positionen vertreten, die man respektieren muss, auch wenn man anderer Meinung ist. Denn natürlich gibt es auch Argumente gegen eine Impfpflicht.“ Er sei überzeugt, „dass, wenn wir die Welle durchbrochen haben, dass dann die Menschen wieder zufriedener sind. Und dass sich daraus nicht eine Spaltung oder eine ernst zu nehmende politische Gegenbewegung ergibt.“

Conradt: „Es besteht eine Restchance, sie zu erreichen“

„Manche demonstrieren mit ernsthaften Sorgen“, sagte Conradt laut Redetext. „Natürlich muss jede Maßnahme auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden, darf man anderer Meinung sein und dies kundtun.“ Mit diesen Menschen müsse dringend wieder ein Dialog geführt werden. Viele Menschen auf den Demonstrationen glaubten an Verschwörungsideologien, die sie über soziale Medien erhielten, zweifelten an allem, was aus offiziellen Quellen komme. „Auch mit diesen Menschen kann ein Dialog sinnvoll sein, es besteht eine Restchance, sie zu erreichen“, betonte Conradt.

Die Verschwörungserzählungen seien der Nährboden, den Reichsbürger und Rechtsextremisten nutzten, unterstrich der CDU-Politiker. „Die Extremisten gilt es entschlossen zu bekämpfen“, sagte er. „Diesen Kampf müssen wir als Mehrheitsgesellschaft gemeinsam bestreiten und unseren Polizistinnen und Polizisten und der Justiz auch moralisch zur Seite stehen.“ Mit Extremisten werde er keinen Dialog führen, erklärte Conradt.

Was OB Uwe Conradt noch für Pläne hat

Doch die Sprechstunde war nur einer von vielen Punkten, über die OB Uwe Conradt beim digitalen Neujahrsempfang gesprochen hat. Außerdem ging es um Planungen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt.

Tempo 30, vergrößerte Fußgängerzone, Fahrradzone

Conradt: „Wir werden die Fußgängerzone am St. Johanner Markt um 50 Prozent vergrößern. Wir arbeiten an den Plänen zur denkmalgerechten Sanierung der Alten Brücke, wollen dieses Jahr durch ein Modellprojekt flächendeckend Tempo 30 in der City schaffen, mit weniger Lärm und mehr Verkehrssicherheit. Wir haben während der Pandemie die erste Fahrradzone in Deutschland nach dem Modellprojekt in Bremen umgesetzt – und eine Fahrradstraße in Alt-Saarbrücken geschaffen.“

Die Landeshauptstadt wolle helfen, den Klimawandel zu bremsen. Conradt: „Wir wollen 2022 mit privaten Partnern ein Fahrradverleihsystem auf den Weg bringen, Entsiegelungen fördern, in Photovoltaikanlagen, E-Mobilität und Wasserstoffbusse investieren und ökologisch bauen, wie beim neuen Stadtwerke-Carrée.“

2022 stehe auch die Umsetzung des innovativen städtebaulichen Modellprojekts „Culture+Congress City“ (CCC) an. Über 100 Millionen Euro werden laut Conradt in 20 Teilprojekten in die Aufwertung der Saarbrücker City und Alt-Saarbrückens investiert.

Mehr Kultur am Osthafen

Die städtebauliche Entwicklung gehe aber nicht nur in der Innenstadt voran. Besonderes Potenzial berge der Osthafen. Dort solle die Kulturszene deutlich gestärkt werden. Die Förderung der Attraktivität der Stadt erfordere entschlossenes Handeln, gerade in der Krise. Conradt: „Wir haben unsere Gastronomen unterstützt. Auch dem Handel stehen wir zur Seite.“