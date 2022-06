Krach im Stadtrat : Nach Jamaika-Aus in Saarbrücken: Generalabrechnung von OB Conradt mit den Grünen

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Einen Tag nach dem Ende der Jamaika-Koalition in Saarbrücken hat sich der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt zu Wort gemeldet. Uwe Conradt (CDU) wirft den Grünen vor, sich mit „fadenscheinigen Argumenten“ aus der Verantwortung gestohlen zu haben.

Das von den Grünen herbeigeführte Ende der Jamaika-Koalition im Saarbrücker Stadtrat hat Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) zu einer Generalabrechnung mit der Öko-Partei veranlasst. Nach der „letztlich wenig überraschenden Flucht der Rest-Fraktion der Grünen aus der Verantwortung“ richte er den Blick nach vorne und setze auf das Verantwortungsbewusstsein aller Entscheidungsträger in der Stadt bei der Bewältigung anstehender Herausforderungen, so Conradt in einer Pressemitteilung.

Conradt: „Grüne im Saarbrücker Stadtrat beschäftigen sich seit Monaten nur mit sich selbst“

Die Zeilen, am Dienstag gegen 13 Uhr verschickt, haben es in sich. „Es ist bedauerlich“, sagt Conradt: „In Zeiten der Klimakrise beschäftigen sich die Grünen im Saarbrücker Stadtrat seit Monaten nur mit sich selbst. Persönliche Konflikte prägen das zerrüttete Bild der Fraktion. Fünf Mitglieder hat die Fraktion aufgrund fraktions- und parteiinterner Streitereien in den zurückliegenden Wochen bereits verloren.“ Seit der gescheiterten Wahl des Grünen Torsten Reif zum Kulturdezernenten und den Querelen auf Landesebene sei die Partei nicht zur Ruhe gekommen. „Dass sich die verbliebenen Fraktionsmitglieder nun mit fadenscheinigen Argumenten wortlos aus der Verantwortung verabschieden, überrascht vor diesem Hintergrund leider auch nicht mehr“, erklärte der OB.

Er appellierte an die Rest-Fraktion der Grünen, sich wieder auf den Weg der inhaltlichen Arbeit zu machen und sich der Verantwortung für die Stadt zu stellen. Wenn die Grünen ihren Rückzug aus der Verantwortung mit einer „wenig gelungenen Bürger*innenbeteiligung zur Zukunft der Häuser im Nauwieser Viertel“ oder dem Abbau zweier Saarbahn-Unterstände begründeten, dann habe er dafür kein Verständnis. Conradt: „Mein Ziel ist es auch weiterhin, eine Politik zu machen, die möglichst viele Interessen berücksichtigt. Ich lade alle im Rat ein, an der Zukunft Saarbrückens mitzuwirken und persönliche Animositäten endlich zurückzustellen, denn die Zukunft unserer Stadt ist wichtiger.“

Jamaika-Koalition geplatzt – was genau passierte