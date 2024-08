Im Jahr 1999 geriet Hoffmann aufgrund von Untreue-Vorwürfen in die Kritik. Trotz dieser Anschuldigungen wurde er im Februar 2001 erneut zum Oberbürgermeister gewählt. Das Amtsgericht Saarbrücken verurteilte ihn am 15. Mai 2002 zu einer Geldstrafe. Daraufhin legte Hoffmann sein Amt als Städtetagspräsident nieder. Im Juni 2002 scheiterte ein Abwahlversuch im Stadtrat. Das Innenministerium suspendierte ihn am 27. August vorläufig, eine Entscheidung, die im November vom Verwaltungsgericht bestätigt wurde.