Kandidatur der Partei am 9. Juni ungewiss Kompromiss gescheitert: Drama um AfD-Liste für Saarbrücker Stadtratswahl geht weiter

Ob die AfD bei der Wahl des Saarbrücker Stadtrats am 9. Juni antreten darf, ist ungewisser denn je. Nach wie vor gibt es zwei konkurrierende AfD-Listen, was zunächst einmal zur Ungültigkeit beider Listen führt. Nun macht im Machtkampf eines der Lager ein überraschendes Angebot, „um jetzt den möglichen Supergau für unsere Partei hier in Saarbrücken abzuwenden“, wie Werner Schwaben, Spitzenkandidat auf der Liste 2 der Saarbrücker AfD und aus seiner Sicht amtierender Kreisvorsitzender, an seinen Widersacher Bernd Krämer schreibt.