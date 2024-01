Während Habeck-Besuch Heute wieder Bauern-Protest – Polizei: bereits Berufsverkehr am Morgen ist betroffen

Ein weiteres Thema, das viele Menschen bewegt, ist Rechtsextremismus. Bereits am Sonntag hatte eine Demonstration gegen Rechts 13 000 Menschen auf die Straße gelockt. Am Freitag, 26. Januar, steht der Protest unter dem Motto „Gegen die AfD – an jedem Tag!“. Die Demonstration beginnt um 17.30 Uhr auf dem Landwehrplatz in Saarbrücken. Die Abschlusskundgebung soll am Schlossplatz stattfinden.