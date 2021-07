Diskussion um Vorstoß von Tobias Hans : Oberster Saar-Richter hält Sonderregeln für Ungeimpfte für möglich

Saarbrücken Für Aussagen zu Einschränkungen für Ungeimpfte erhält Tobias Hans politisch Kritik und Zuspruch. Juristisch wäre sein Kurs im Saarland wohl möglich. Das deutet der höchste Richter des Landes an – und nennt die Voraussetzungen.

Eine Schlechterstellung von Ungeimpften im öffentlichen Leben wird im Saarland nach jüngsten Aussagen von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) heftig diskutiert – rechtlich könnte sie durchaus Bestand haben. Der Präsident des Saar-Verfassungsgerichtshofs, Roland Rixecker, machte am Montag im SR eine Ungleichbehandlung Ungeimpfter gegenüber Geimpften davon abhängig, ob ihnen eine Impfung möglich und zumutbar sei. Auch dürfe sich die Ungleichbehandlung nicht auf existenzielle Bedürfnisse beziehen. Es gehe „um die freie Entscheidung des Einzelnen, wie weit er an den Teilen des gesellschaftlichen Lebens teilhaben will, die nicht lebensnotwendig sind und die er sich erschließen könnte, wenn er sich impfen ließe, aber nicht erschließen will.“ Als Beispiel nannte er Restaurant- oder Kinobesuche. Ausnahmen von Corona-Regeln für Geimpfte seien dagegen aus seiner Sicht auf der Grundlage der gegenwärtigen medizinischen Erkenntnisse zwingend.